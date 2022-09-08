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Захарова заявила об отсутствии ответа на запрос о стенограмме слов Борреля

Захарова заявила, что не получила официальную стенограмму слов Борреля

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия не получала официальную стенограмму слов представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, якобы назвавшего Россию фашистским государством. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат в ответ на соответствующий вопрос заявила об отсутствии реакции со стороны ЕС. «Мы запросили официально. Мы ожидаем и настойчиво добиваемся получения официальной двуязычной стенограммы слов Борреля, направили в европейскую внешнеполитическую службу ноту с соответствующим требованием, замотать эту историю еэсовцам мы не дадим», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, попытки «приглушить» скандал, прикрываясь некачественным переводом, не пройдут. «Любые обвинения России в фашизме в высшей степени оскорбительны и кощунственны, это прямое оскорбление страны и народа», — заключила она.

Ранее Петер Стано, официальный представитель офиса Жозепа Борреля, пояснил, что политик не называл Россию фашистским государством, это была ошибка перевода. Он пояснил, что Боррель в ходе выступления перешел с английского языка на родной испанский для экономии времени. Из-за этого трансляция переключилась с официального переводчика на синхрониста с испанского на английский. Стано добавил, что во время перевода потерялась отсылка на заявление одного из членов парламента, который употребил выражение «фашистская Россия».

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Виктория Кондратьева
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