Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Москва отреагировала на решение Прибалтики ограничить въезд россиянам

Представитель МИД РФ Захарова: ЕС, ограничивая россиянам въезд, запирает клетку изнутри

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение стран Прибалтики ограничить въезд россиянам в шенгенскую зону. По ее словам, таким образом Европейский союз (ЕС) «запирает свою клетку изнутри» и самоизолируется от внешнего мира, сообщает РИА Новости.

«Наиболее оголтелые противники России из Евросоюза, прежде всего прибалтийские страны, не удовлетворившись приостановкой действий соглашения [об упрощенном визовом режиме], идут дальше — они вводят на национальном уровне полный запрет на пересечение их границ россиянами», — сказала Захарова и подчеркнула, что подобные действия Прибалтики осложняют взаимодействие между народами и нарушают принципы свободы передвижения.

Представитель МИД пообещала, что Россия примет ответные меры, которые будут в интересах ее граждан. Однако, заверила она, Москва не намерена закрываться от жителей ЕС. «Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, будут иметь возможность это сделать», — добавила Захарова.

В среду, 7 сентября, стало известно, что Литва, Латвия и Эстония «достигли принципиального соглашения» об ограничении передвижения граждан России через свои границы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Состояние Елизаветы II резко ухудшилось
Основной способ заработка россиян в соцсети обновили
Путин ввел новый запрет для лиц из «недружественных» стран
Ценам на готовое жилье в Москве предрекли снижение
Иностранца арестовали за убийство 15-летней давности в Подмосковье
Американский генерал рассказал о потерях ВСУ
Звезда «Реальных пацанов» сравнил КВН и TikTok
Часть магазинов H&M продолжит работу после объявленной даты закрытия
Россияне закупили акции китайских компаний на миллиарды рублей
Найдена связь между сахарозаменителями и болезнями сердца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.