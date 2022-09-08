Москва отреагировала на решение Прибалтики ограничить въезд россиянам

Представитель МИД РФ Захарова: ЕС, ограничивая россиянам въезд, запирает клетку изнутри

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение стран Прибалтики ограничить въезд россиянам в шенгенскую зону. По ее словам, таким образом Европейский союз (ЕС) «запирает свою клетку изнутри» и самоизолируется от внешнего мира, сообщает РИА Новости.

«Наиболее оголтелые противники России из Евросоюза, прежде всего прибалтийские страны, не удовлетворившись приостановкой действий соглашения [об упрощенном визовом режиме], идут дальше — они вводят на национальном уровне полный запрет на пересечение их границ россиянами», — сказала Захарова и подчеркнула, что подобные действия Прибалтики осложняют взаимодействие между народами и нарушают принципы свободы передвижения.

Представитель МИД пообещала, что Россия примет ответные меры, которые будут в интересах ее граждан. Однако, заверила она, Москва не намерена закрываться от жителей ЕС. «Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, будут иметь возможность это сделать», — добавила Захарова.

В среду, 7 сентября, стало известно, что Литва, Латвия и Эстония «достигли принципиального соглашения» об ограничении передвижения граждан России через свои границы.