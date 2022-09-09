Валерий Баринов назвал подвигом восстановление «Саур-Могилы»

Народный артист России Валерий Баринов: «Саур-Могила» — это алтарь нашей памяти

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» — это алтарь нашей памяти. Низкий поклон всем, кто приложил ум, талант, сердце, труд чтобы восстановить это все. Спасибо вам огромное за нас живущих и за тех, кто будет жить после нас. Об этом говорил народный артист России Валерий Баринов на вершине восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике (ДНР), где впервые с 2014 года зажгли вечный огонь.

«Для нашего народа память — это особое чувство. Так получилось, что совсем недавно, 18 августа, я проезжал это место. Мы выступали на полигонах, в госпиталях, перед войсками. И проезжаем курган. Мне говорят: "вот это Саур-Могила". У шлагбаума стояли рабочие. Они сказали: "пройти туда пока нельзя". Там стояла техника, лежали стройматериалы. Я спросил: "успеете ребята к восьмому числу?". Один из них улыбнулся и говорит: "а вы приезжайте и посмотрите". И вот я приехал. Я вижу эту красоту. Это тоже подвиг. Подвиг людей», — почеркнул Валерий Баринов.

Саур-Могила — курган в Шахтерском районе ДНР. После Великой Отечественной войны на Саур-Могиле был создан мемориальный комплекс. Курган входит в состав регионального ландшафтного парка «Донецкий кряж». В ходе боев в августе 2014 года мемориальный комплекс был разрушен постоянными обстрелами.

Президент России Владимир Путин поручил восстановить мемориал. В рекордный срок, всего за 90 дней, главный памятник мемориала был вновь отстроен. На место вернулись 36-метровая стела и фигура солдата, символы стойкости и мужества защитников Донбасса. В одном из барельефов увековечили память Ольги Качуры, известной под позывным Корса. Командир артиллерийского дивизиона погибла чуть больше месяца назад. Ей посмертно присвоено звание Героя России.

«Сегодня для всех нас — жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны — большое, знаковое событие — открытие восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила". Его восстановление — это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года», — отметил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила».

