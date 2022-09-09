Кремль заявил об ответных мерах на отношение к российскому бизнесу на Западе

Песков заявил, что Россия ответит на незаконное отношение к ее бизнесу в странах Запада

Россия предпримет ответные шаги на незаконное и «рейдерской отношение» к российскому бизнесу в странах Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он объяснил, что главная мысль Путина заключается в том, что Россия будет действовать в соответствии со своими интересами. Контрмеры, которые будут предприниматься Москвой в отношении Запада, не всегда будут носить зеркальный характер.

«Разумеется, скажем так, незаконное, преступное, рейдерское отношение к нашему бизнесу, например, конечно, какие-то ответные шаги будут, но, опять же, все это будет разумно, все это будет тщательно выверено», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как будет отвечать Россия на визовые и другие ограничения.

Он также добавил, что показать иностранцам, какая Россия на самом деле, можно только, пригласив их сюда. Поэтому наша страна, пояснил Песков, заинтересована в приезде туристов, в том числе и из недружественных стран.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу объявил о запрете с 19 сентября въезда в страну гражданам России, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Он уточнил, что таким же образом поступят и другие страны Балтии — Литва и Латвия, а также Польша.