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Драма о Мэрилин Монро удостоилась 14-минутных оваций на Венецианском фестивале

Актриса Ана де Армас прослезилась после 14-минутных оваций фильму «Блондинка»

Фото: Кадр из фильма «Блондинка»

Драма о жизни Мэрилин Монро «Блондинка» (Blonde) удостоилась 14-минутных оваций на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает Variety.

Исполнительница главной роли, актриса Ана де Армас прослезилась после долгих аплодисментов. С ней на премьере также присутствовали Брэд Питт, который выступил продюсером картины, режиссер Эндрю Доминик, артисты Эдриан Броуди и Джулианна Николсон.

Отмечается, что из-за выбора Аны де Армас на роль Мэрилин Монро лента «Блондинка», основанная на одноименном романе Джойс Кэрол Оутс, была одним из самых ожидаемых фильмов фестиваля. После выхода трейлера многие зрители критиковали актрису, указывая на то, что ей не удалось передать хриплый вокал Монро. При этом де Армас заявляла, что потратила на работу над акцентом почти 10 месяцев.

Мировая премьера биографической драмы «Блондинка» состоится 23 сентября. 28 сентября проект появится на стриминговой платформе Netflix.

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Марина Погосян
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