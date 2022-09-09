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Съемки шестого сезона «Короны» приостановят из-за смерти Елизаветы II

Съемки шестого сезона сериала «Корона» будут остановлены из-за смерти Елизаветы II

Кадр: телесериал «Корона»

Британский драматург Питер Морган, написавший сценарий к сериалу «Корона», заявил том, что съемки шестого сезона проекта будут приостановлены из-за смерти британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Deadline.

Морган отметил, что проект был посвящен Елизавете II: «"Корона" — это любовное письмо к ней, и мне пока нечего добавить, кроме молчания и уважения. Я ожидаю, что мы тоже прекратим съемки из уважения к королеве».

Сообщается, что в ноябре этого года Netflix готовился выпустить пятый сезон проекта. Шестой должен был стать заключительным, однако когда именно студия начнет съемки и будут ли они вообще — неизвестно.

В 2016 году один из создателей сериала, посвященного истории современной британской королевской семьи, Стивен Далдри заявлял о том, что работа над проектом прервется в случае смерти ее Величества: «Никто из нас не знает, когда наступит это время, но это было бы правильно и уместно — продемонстрировать уважение к королеве. Это были бы небольшая дань памяти и знак уважения».

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

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Анастасия Астахова
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