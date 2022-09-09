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В Купянске рассказали о попытках проникновения украинских диверсантов

Глава Купянского района Губин: украинские диверсанты пытались проникнуть в город
СюжетМинобороны:

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Глава администрации Купянского района Максим Губин заявил, что украинские диверсионные группы неоднократно пытались проникнуть в город. Его цитирует РИА Новости.

«Была такая информация, что диверсионно-террористические группы пытались заходить, но у них это не получилось. Эти попытки были предприняты неоднократно, но наши войска в этом случае достаточно плотно удерживают позиции, и ни одной группе не удалось прервать линию военных наших для того, чтобы войти на территорию Купянска или Купянского района», — рассказал Губин.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в регионе. По его словам, украинские войска подтянули все резервы к Харьковской области для контрудара.

Также сообщалось, что из-за обстрелов со стороны ВСУ жителей Харьковской области эвакуируют с подконтрольных союзным войскам территорий в Россию и Луганскую народную республику (ЛНР).

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Алевтина Запольская
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