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Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области

Глава Харьковской области Ганчев: ВСУ бросили все резервы, у них колоссальные потери

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили для контрудара все резервы, однако несут колоссальные потери. Об этом стало известно РИА Новости.

«Украинские боевики подтянули все резервы в Харьковской области, у них колоссальные, "тысячные" потери, людей бросают на убой», — сказал Ганчев.

Ранее журналист Александр Коц заявил, что ВСУ на настоящий момент отрезали пути снабжения российской группировки из Купянска, и ситуация по Изюму остается тяжелой. Журналист также считает, что украинские войска будут стремиться на трассу, ведущую на в Рубежное и Сватово, чтобы обхватить Купянск с востока.

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Варвара Кошечкина
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