Жителей Харьковской области начали эвакуировать в Россию и ЛНР из-за обстрелов ВСУ

Жителей Харьковской области, которые проживают на территории, подконтрольной союзным силам, эвакуируют в Россию и Луганскую народную республику (ЛНР) из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации Купянского района Максим Губин.

«Обстановка в Купянском районе сейчас достаточно сложная и неоднозначная. Наши войска удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии. Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. Мы организовываем транспорт, автобусы, с помощью которых жители вывозятся в Луганскую Народную Республику, в район Сватово, на территорию России», — сказал Губин.

Накануне стало известно о начале наступления Украины в Харьковской области. Оно продвигается в сторону городов Балаклея, Купянск и Изюм. К концу дня 8 сентября, по сообщениям некоторых российских военкоров, ВСУ удалось продвинуться на 20 километров вглубь обороны союзных сил.