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Среда обитания

Появилась возможность пожить в доме режиссера «Великого Гэтсби»

Режиссер Баз Лурман предложил арендовать свой таунхаус за 75 тысяч долларов в месяц

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Австралийский режиссер Баз Лурман предложил арендовать свой таухнаус в США. О том, что появилась возможность пожить в доме «Великого Гэтсби» и «Ромео + Джульетты», сообщает New York Post.

Жилье находится в доме, построенном в 1920-х годах, и расположено в Нью-Йорке на Манхэттене. Арендная ставка составляет 75 тысяч долларов в месяц (около 4,5 миллиона рублей). Кроме того, этот же таунхаус выставлен на продажу за 18,99 миллиона долларов (около 1,1 миллиарда рублей). Режиссер захотел продать его еще в июне 2022 года 19,99 миллиона долларов, однако со временем решил снизить цену. Сам Лурман приобрел таунхаус в 2017 году за 13,5 миллиона долларов.

Площадь объекта составляет 608,5 квадратных метра. Часть комнат оформлены в светлых тонах, другие — в насыщенных цветах, с яркими акцентами. Среди особенностей лота риелторы выделяют наличие эркеров, арочных дверей, панорамных окон, лепнины на стенах и необычных обоев.

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В доме есть шесть спален, семь ванных комнат, гостиная с потолками 4,8 метра, кухня, столовая. Для досуга предусмотрены тренажерный зал, домашний кинотеатр и бар. Попасть с одного этажа на другой можно с помощью винтовой лестницы или лифта, а за обогрев помещения отвечают пять каминов, один из которых дровяной. Выходы из некоторых комнат ведут в сад или на чугунный балкон.

В августе актриса Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме в Нью-Йорке. Звезда выставила в аренду гостевую постройку, которая находится напротив ее особняка в курортном районе Хэмптонс. Актриса пообещала заключить сделку за 19,98 доллара с тем, кто первым напишет ей в полдень 23 августа.

Полина Кислицына
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