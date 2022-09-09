Задержание ФСБ россиян за подготовку теракта на военном объекте попало на видео

ФСБ показала видео задержания мужчин, готовивших теракт на объекте Минобороны в Ленобласти

ФСБ показала видео задержания троих жителей Выборга, готовивших теракт на объекте Минобороны России в Ленинградской области. Запись в пятницу, 9 сентября, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики по очереди ведут фигурантов в наручниках, затем мужчины дают показания.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта на военных объектах. По данным спецслужбы, россияне собирались поджечь административное здание, принадлежащее Минобороны. В отношении задержанных возбуждено дело о покушении на теракт. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранители устанавливают возможных соучастников преступления.