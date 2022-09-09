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В российском городе трое взрослых и младенец отравились угарным газом

В Нижнем Новгороде трое взрослых и младенец отравились угарным газом, их госпитализировали

В Нижнем Новгороде на улице Ванеева трое взрослых и младенец отравились угарным газом. Об этом сообщил замгубернатора области Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

Пострадавшие взрослые россияне находятся в состоянии средней степени тяжести, их доставили в городскую больницу №33. Младенца же госпитализировали в Нижегородскую детскую клиническую больницу, медики еще оценивают его состояние.

«На месте работали 2 бригады скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода и бригада областного центра медицины катастроф», — написал Мелик-Гусейнов.

О причинах случившегося не сообщается.

Ранее в Ингушетии пять человек отравились угарным газом в частном доме, среди них трое детей. Инцидент произошел в Назрани.

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Анастасия Шейкина
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