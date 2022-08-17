В российском регионе пять человек отравились угарным газом

В Ингушетии пять человек отравились угарным газом в частном доме, трое из них дети

В Ингушетии пять человек отравились угарным газом в частном доме. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Назрани. По данным телеканала, пять человек госпитализировали, среди пострадавших — трое детей.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося в российском регионе.

Ранее в Краснодаре семья из четырех человек отравилась газом в собственном доме. В больницу в стабильно тяжелом состоянии были отправлены двое мужчин в возрасте 59 и 29 лет, 50-летняя женщина и 17-летняя девушка.