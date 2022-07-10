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Российская семья отравилась газом в частном доме

В Краснодаре семья из четырех человек отравилась газом в частном доме

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Краснодаре семья из четырех человек отравилась газом в собственном доме, сообщает «Кубань 24».

По информации издания, инцидент произошел вечером в субботу, 9 июля, в частном доме на улице Димитрова. В больницу были отправлены двое мужчин в возрасте 59 и 29 лет, 50-летняя женщина и 17-летняя девушка. Отмечается, что они находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Происшествием занялись следователи. Причины отравления выясняются.

В конце мая в Кабардино-Балкарии погибла семья, насмерть отравившись угарным газом. По версии следователей, в кухне квартиры были нарушены правила эксплуатации газовых приборов: хозяйка установила газовую колонку для нагревания воды.

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Антон Похиляк
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