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В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы

Подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы 34-летнего уголовника задержали под Ростовом

Кадр: Telegram-канал Следком

В Ростовской области задержан 34-летний российский уголовник, подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, подозреваемый ранее был неоднократно судим. Он заметил свою жертву, когда она шла в школу мимо его дома, завел с ней в разговор, усадил в машину и вывез в безлюдное место, где совершил убийство. СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса (УК) РФ. С ним проводятся следственные действия, решается вопрос о его заключении под стражу.

О пропаже школьницы стало известно утром 7 сентября. Девочка ушла в школу, однако на уроках не появилась. По факту ее исчезновения было возбуждено дело об убийстве, начались поиски. 9 сентября следователи, полицейские и волонтеры нашли тело пропавшей россиянки в лесополосе на окраине села Прохоровка.

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Азамат Асланов
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