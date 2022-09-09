Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Пропавшую два дня назад российскую школьницу нашли убитой на окраине села

Под Ростовом пропавшую по пути в школу 14-летнюю девочку нашли убитой на окраине села

Фото: СК РФ

В Ростовской области следователи, полицейские и волонтеры нашли тело пропавшей два дня назад 14-летней школьницы, оно было обнаружено в лесополосе на окраине села Прохоровка. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 7 сентября девочка ушла в школу, однако на уроках не появилась. По факту ее исчезновения было возбуждено дело об убийстве, начались поиски.

По подозрению в убийстве следователи задержали 34-летнего жителя села Прохоровка, с его участием проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

8 сентября сообщалось, что в подмосковных Мытищах возле водохранилища было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ призовет Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС
Кондуктор села на россиянку и стала ее выгонять из-за издевательского взгляда
Танки ВСУ попытались прорваться к Купянску
Стало известно о переброске подкрепления для союзных войск к Купянску и Изюму
Директор Клавы Коки ответил на обвинения из-за шоу в коротком платье у храма
Литва поддержала введение потолка цен на газ из России
Стало известно о желании российского олигарха отдать миллиард за снятие санкций
Франция поддержала идею ограничить цену на российский газ
Отдыхавший на популярном курорте подросток сделал глоток коктейля и умер
Электрик обошел 200 конкурентов и стал королем острова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.