Пропавшую два дня назад российскую школьницу нашли убитой на окраине села

Под Ростовом пропавшую по пути в школу 14-летнюю девочку нашли убитой на окраине села

В Ростовской области следователи, полицейские и волонтеры нашли тело пропавшей два дня назад 14-летней школьницы, оно было обнаружено в лесополосе на окраине села Прохоровка. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 7 сентября девочка ушла в школу, однако на уроках не появилась. По факту ее исчезновения было возбуждено дело об убийстве, начались поиски.

По подозрению в убийстве следователи задержали 34-летнего жителя села Прохоровка, с его участием проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

8 сентября сообщалось, что в подмосковных Мытищах возле водохранилища было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.