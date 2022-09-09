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Отказ европейских стран делиться газом вызвал гнев у Германии

Bloomberg: отказ европейских стран заключать газовые сделки вызвал у Германии гнев

Фото: Shutterstock

В Германии ослабевает надежда на то, что она сможет заключить больше соглашений о газовой солидарности с партнерами по Европейскому союзу, помимо тех, которые уже согласованы, пишет Bloomberg.

Соседи Германии Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Польша отказываются участвовать в «конструктивных переговорах» о таких двусторонних сделках, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Это взывает гнев у Германии, отмечает издание. Хабек отметил, что нежелание стран может усугубить газовый кризис в Германии, «потому что механизм двусторонних соглашений будет недоступен».

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Такие сделки предусматривают, что одна страна будет делиться с другой газом, если у той закончится или будет недостаточно топлива для снабжения домохозяйств и социальных служб. По словам Хабека, основная причина, по которой Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Польша отказываются от двусторонних соглашений с Берлином, заключается в том, что они не хотят платить компенсацию своим поставщикам в случае перенаправления газа в Германию. ФРГ также ведет переговоры с Италией и Чехией по этому поводу.

Ранее стало известно, что Норвегия отказалась снизить цены на газ для Европы. Импортеры Евросоюза призывали страну поставлять им топливо по цене ниже рыночной, чтобы помочь региону справиться с энергетическим кризисом.

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Платон Щукин
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