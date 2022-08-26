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Норвегия отказалась продавать в Европу газ по цене ниже рыночной

Министр энергетики Норвегии: страна не будет снижать цену на газ для Европы

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Норвегия не планирует снижать цены на газ для импортеров в странах Евросоюза, несмотря на энергетический кризис, сказал министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд газете E24.

Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе, пояснил он. Осланд добавил, что власти не будет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной.

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Политик напомнил, что Брюссель 20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка, и теперь норвежская система дает возможность компаниям заключать контракты и продавать топливо, исходя исключительно из экономических интересов.

Ранее стало известно, что импортеры Евросоюза предложили Норвегии поставлять им газ по цене ниже рыночной, чтобы помочь региону справиться с энергетическим кризисом. На Норвегию приходится около четверти поставок топлива в Евросоюз. Страна прогнозирует по итогам года прибыль от экспорта энергоносителей в размере 100 миллиардов евро.

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Платон Щукин
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