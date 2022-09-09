Охотник столкнулся с четырьмя медведями гризли и чуть не лишился рук

MLive: 33-летний Николас Куперус столкнулся четырьмя медведями и чуть не лишился рук

В США 33-летний мужчина из штата Мичиган отправился на охоту с приятелями, столкнулся с четырьмя медведями гризли и чуть не лишился рук. Об этом сообщает MLive.

Инцидент произошел на Аляске во вторник, 6 сентября. Николас Куперус шедший с двумя знакомыми по лесу примерно в 60 километрах от населенного пункта Гленналлен, внезапно столкнулся с медведицей и тремя медвежатами. «Они ее не заметили. Фактически, они напугали друг друга», — рассказал дядя пострадавшего.

Медведица сразу же бросилась на Куперуса, который попытался закрыться от зверя руками. Несмотря на полученные травмы конечностей, охотник сумел дотянуться до баллончика для отпугивания медведей и распылить жидкость, после чего медведица отступила. Затем один из знакомых Куперуса выстрелил из пистолета, и хищники убежали.

Приятели сумели вызвать спасателей по спутниковой связи, и вскоре за пострадавшим прибыл вертолет из Гленналлена. Медики зафиксировали у него тяжелые рваные и колотые раны обеих рук.

Благодаря своевременно оказанной помощи, сейчас жизни охотника ничего не угрожает. По словам его дяди, в данным момент Куперус идет на поправку и собирается долечиваться в доме своего приятеля.

Ранее сообщалось, что в Индии медведь набросился на мужчину, собиравшего бамбук. Индиец выжил, но получил тяжелые травмы руки и головы.