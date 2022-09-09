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На последней фотографии Елизаветы II заметили необычную деталь

Newsweek указал на синяк на руке королевы Елизаветы II на ее последнем прижизненном фото
Елизавета II

Елизавета II. Фото: Reuters

На последних прижизненных фотографиях королевы Великобритании Елизаветы II заметили необычную деталь. На нее указал портал Newsweek.

Издание опубликовало кадры с королевой, снятые во время ее встречи с новым премьером Британии Лиз Трасс. «На сделанных фотографиях королева пребывала в хорошем настроении, если не считать заметного синяка на правой руке», — отмечается в публикации.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где сегодня днем скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.

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Марина Совина
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