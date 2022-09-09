На последней фотографии Елизаветы II заметили необычную деталь

Newsweek указал на синяк на руке королевы Елизаветы II на ее последнем прижизненном фото

На последних прижизненных фотографиях королевы Великобритании Елизаветы II заметили необычную деталь. На нее указал портал Newsweek.

Издание опубликовало кадры с королевой, снятые во время ее встречи с новым премьером Британии Лиз Трасс. «На сделанных фотографиях королева пребывала в хорошем настроении, если не считать заметного синяка на правой руке», — отмечается в публикации.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где сегодня днем скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.