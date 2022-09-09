На последней фотографии Елизаветы II заметили необычную деталь
На последних прижизненных фотографиях королевы Великобритании Елизаветы II заметили необычную деталь. На нее указал портал Newsweek.
Издание опубликовало кадры с королевой, снятые во время ее встречи с новым премьером Британии Лиз Трасс. «На сделанных фотографиях королева пребывала в хорошем настроении, если не считать заметного синяка на правой руке», — отмечается в публикации.
О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.
Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где сегодня днем скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.