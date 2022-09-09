Юрист Безделин предупредил водителей о риске штрафов с камер за пассажира без ремня

Российских водителей предупредили о риске получить новые штрафы с камер видеофиксации. Юрист Дмитрий Безделин заявил, что действующие законы позволяют фиксировать непристегнутых пассажиров с помощью камер. Об этом пишет Autonews.ru.

По словам Безделина, в правилах дорожного движения сказано, что водитель должен быть пристегнутым и не перевозить пассажиров без ремня безопасности. В КоАП прописано, что подобное нарушение могут зафиксировать с помощью специальных технических устройств.

Юрист подчеркнул, что нет прямого законодательного запрета на привлечение собственника авто с помощью камер к административной ответственности за пассажира без ремня.

«Однако совсем неясно, по какой статье будет квалифицировано данное деяние — по статье 12.6 или статье 12.29 КоАП. Ведь нельзя привлечь собственника и за нарушение правил пассажиром, и за то, что водитель не проконтролировал, что его пассажиры непристегнуты», — сказал специалист.

Эксперт в области фото- и видеофиксации Григорий Шухман сообщил, что для камеры нет большой разницы, что фиксировать — непристегнутый ремень у пассажира или у водителя. «Принцип тот же, ремень только с другой стороны. Вопрос в ракурсе. С обочины хуже видно пассажирское правое плечо, с оси дороги — водительское левое плечо», — заявил эксперт.

Ранее доцент Анастасия Рагулина предупредила россиян о неожиданных штрафах, которые они могут получить за ремонт автомобиля. По ее словам, закон запрещает не только ремонт, но и мытье машин в непредназначенных для этого местах.

