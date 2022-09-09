Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Военкор раскрыл подробности боестолкновения у Малой Камышевахи

Военкор Коц заявил, что ВСУ атаковали ВС РФ западнее Малой Камышевахи силами до батальона

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую армию западнее Малой Камышевахи силами до одного батальона, шести танков и четырех бронетранспортеров (БТР). Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

«Вот, что мне оттуда пишут: "На нас пошло шесть танков, четыре БТР и батальон. Отбились. Буба взорвал себя (возможно, вызвал огонь на себя — прим. Коц) и сказал по рации: "Прощайте, мужики, и рад был с вами служить"», — написал военкор.

Коц уточнил, что Буба — это доброволец из Вологды, сержант. Был командиром отделения мотострелковый роты добровольцев и старшим на опорном наблюдательном пункте. «Изюму, как и Купянску, тоже нужны резервы», — заключил военкор.

Ранее журналист сообщил, что ВСУ на настоящий момент отрезали пути снабжения группировки из Купянска, и ситуация по Изюму остается тяжелой. По словам военкора, для российской армии остался неудобный путь снабжения с востока через Оскол, на юге водохранилища

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ призовет Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС
Стало известно о переброске подкрепления для союзных войск к Купянску и Изюму
Директор Клавы Коки ответил на обвинения из-за шоу в коротком платье у храма
Литва поддержала введение потолка цен на газ из России
Стало известно о желании российского олигарха отдать миллиард за снятие санкций
Франция поддержала идею ограничить цену на российский газ
Отдыхавший на популярном курорте подросток сделал глоток коктейля и умер
Электрик обошел 200 конкурентов и стал королем острова
Российская певица Ханна рассказала о переезде в Москву
Россияне лишатся лекарств нового поколения из-за ухода глобальных фармкомпаний
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.