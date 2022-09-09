Военкор раскрыл подробности боестолкновения у Малой Камышевахи

Военкор Коц заявил, что ВСУ атаковали ВС РФ западнее Малой Камышевахи силами до батальона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую армию западнее Малой Камышевахи силами до одного батальона, шести танков и четырех бронетранспортеров (БТР). Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

«Вот, что мне оттуда пишут: "На нас пошло шесть танков, четыре БТР и батальон. Отбились. Буба взорвал себя (возможно, вызвал огонь на себя — прим. Коц) и сказал по рации: "Прощайте, мужики, и рад был с вами служить"», — написал военкор.

Коц уточнил, что Буба — это доброволец из Вологды, сержант. Был командиром отделения мотострелковый роты добровольцев и старшим на опорном наблюдательном пункте. «Изюму, как и Купянску, тоже нужны резервы», — заключил военкор.

Ранее журналист сообщил, что ВСУ на настоящий момент отрезали пути снабжения группировки из Купянска, и ситуация по Изюму остается тяжелой. По словам военкора, для российской армии остался неудобный путь снабжения с востока через Оскол, на юге водохранилища

