Четырех бывших топ-менеджеров осудят за сговор при поставках системных блоков в ЦИК

Прокурор запросил по пять лет колонии четырем бывшим топ-менеджерам крупных компаний по делу о картельном сговоре при поставках системных блоков в ЦИК. Об этом в пятницу, 9 сентября, пишет «Коммерсантъ».

Фигуранты — экс-президент «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин, вице-президент по стратегическому развитию компании «Аквариус» Владимир Пискунов, а также совладельцы компаний «Бизнес компьютерс групп» Дмитрий Кувшинников и «АМИ-Нетворк» Михаил Комаров. Их осудят по статье об ограничении конкуренции, причинившем особо крупный ущерб.

При этом, по версии их адвокатов, в деле отсутствует само событие преступления, а причастность подсудимых не доказана. Никто из них вину не признал.

Расследованием дела занимался центральный департамент МВД. В его основу легли материалы проверки ФАС результатов конкурса 2016 года на поставку блоков для компьютеров, необходимых для функционирования ГАС «Выборы». Тогда в конкурсе победила компания «Бизнес компьютерс групп», с которой был заключен контракт на сумму в 645,8 миллиона рублей. Однако спустя месяц в ФАС обратился представитель ЦИКа с заявлением о возможном сговоре. Специалисты ЦИКа обратили внимание на то, что во время торгов снижение начальной максимальной цены контракта составило всего 1 процент и это, предположительно, может быть результатом сговора претендентов.

После этого специалисты ФАС нашли доказательства незаконного соглашения поставщиков. По данным следствия, ущерб от действий участников картеля составил 97,9 миллиона рублей.

Приговор по делу вынесут на следующей неделе.

25 февраля сообщалось, что бывших топ-менеджеров Пенсионного фонда России обвинили в получении взяток. За деньги они заключали контракты на поставки компьютерной техники.