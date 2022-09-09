Россиянина осудят за похищение человека из чувства мести за тещу
Жителя Республики Алтай осудят за похищение человека из чувства мести за тещу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) по региону.
По данным ведомства, 35-летний мужчина в сентябре 2021 года избил бывшего сожителя родственницы резиновой дубинкой, связал его руки алюминиевой проволокой и увез на животноводческую стоянку рядом с селом Ильинка. Там похититель хотел «проучить жертву трудом». Фигурант некоторое время избивал похищенного, затем пристегнул его цепью к трубе и повесил замок.
Похищенный смог освободиться утром следующего дня и сбежал — он двое суток добирался до своего дома в селе Ябоган, а затем обратился в больницу. Медики, обследовав пациента, сообщили о характерных травмах в правоохранительные органы.
СКР и МВД вместе провели оперативную работу и задержали похитителя, его причастность быстро доказали благодаря уликам. Следствие собрало необходимые доказательства, а уголовное дело направили прокурору для утверждения, после чего суд сможет вынести приговор.