Россиянина осудят за похищение человека из чувства мести за тещу

Жителя Алтая осудят за похищение человека из чувства мести за тещу

Жителя Республики Алтай осудят за похищение человека из чувства мести за тещу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) по региону.

По данным ведомства, 35-летний мужчина в сентябре 2021 года избил бывшего сожителя родственницы резиновой дубинкой, связал его руки алюминиевой проволокой и увез на животноводческую стоянку рядом с селом Ильинка. Там похититель хотел «проучить жертву трудом». Фигурант некоторое время избивал похищенного, затем пристегнул его цепью к трубе и повесил замок.

Похищенный смог освободиться утром следующего дня и сбежал — он двое суток добирался до своего дома в селе Ябоган, а затем обратился в больницу. Медики, обследовав пациента, сообщили о характерных травмах в правоохранительные органы.

СКР и МВД вместе провели оперативную работу и задержали похитителя, его причастность быстро доказали благодаря уликам. Следствие собрало необходимые доказательства, а уголовное дело направили прокурору для утверждения, после чего суд сможет вынести приговор.