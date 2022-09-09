Биткоину предрекли рост после достижения дна

Эксперт Кофанов предрек рост курса биткоина в ближайшем будущем

В ближайшем будущем биткоин достигнет своего дна, считает эксперт по инвестициям Антон Кофанов. Затем следует ожидать роста цифровой валюты, добавил он. В беседе с «Лентой.ру» эксперт дал инвесторам советы по инвестициям в криптовалюты.

За последние годы криптовалюты стали одним из лучших инструментов для инвестиций, считает Кофанов. Они открывает множество возможностей, одна из которых — пассивный заработок, указал эксперт.

«Раньше цифровая валюта была исключительно источником дохода для инвесторов, но в современной обстановке заработать на рынке криптовалюты сложно. Это удается опытным инвесторам, которые профессионально рассчитывают свои риски и умеют играть на курсах», — высказался специалист.

По его словам, тренд на снижение курса биткоина продолжится. Он будет «тянуть» за собой остальные криптовалюты, добавил Кофанов. «Если вы вложились в криптовалюту, пока она была на пике, вас наверняка мучает вопрос о том, стоит ли избавиться от цифровых денег сейчас или подождать? Ответ очень прост: не торопитесь совершать необдуманные поступки», — порекомендовал эксперт по инвестициям.

В ближайшее время биткоин достигнет своего дна, от которого оттолкнется, и снова станет расти. После падения курса биткоин рано или поздно начинает стремительно расти. Он в свою очередь задает тенденции курсов всех остальных криптовалют Антон Кофанов эксперт по инестициям

«Придержите свои инвестиции, чтобы потом продать валюту в несколько раз дороже», — резюмировал специалист.

Ранее исполнительный директор российской Ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников дал прогноз по курсу биткоина до 2025 года