Кондуктор села на россиянку и стала ее выгонять из-за «издевательского» взгляда

В Перми кондуктор решила выгнать пассажирку из автобуса из-за «издевательского» взгляда

В одном из автобусов Перми кондуктор села на пассажирку, потом встала и начала ее выгонять из транспорта. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел вечером 8 сентября. На кадрах видно, как кондуктор сидит на россиянке и громко спорит с ней. Затем она встает и начинает выгонять ее из автобуса. По словам женщины, сделала она это из-за «издевательского» взгляда со стороны пассажирки.

«Убирайтесь отсюда, я не знаю, как вас остановить! Вы видели их лица, как они издевались?» — обратилась она сначала к пассажирке, на которой сидела, а затем к автору видео.

В городском департаменте транспорта заявили, что такое поведения сотрудника недопустимо. Перевозчику уже направлен запрос о принятии мер по отношению к кондуктору.

«Департамент транспорта проконтролирует, чтобы данный инцидент не остался без внимания. Также с кондукторами перевозчика будет проведен инструктаж о недопустимости подобного поведения в отношении пассажиров», — приводит «Подъем» сообщение ведомства.

Ранее в Екатеринбурге кондуктор избила подростка из-за того, что он не оплатил проезд в автобусе. Еще больше разозлило кондуктора то, что школьник попытался снять происходящее на камеру.