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Кондуктор избила российского школьника за неоплаченный проезд

В Екатеринбурге кондуктор избила ребенка из-за неоплаченного проезда

Кадр: РЕН ТВ

В Екатеринбурге кондуктор избила подростка из-за того, что он не оплатил проезд в автобусе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По утверждению телеканала, женщина ударила ребенка по ноге и стала заламывать ему руки. Еще больше разозлило кондуктора то, что школьник попытался снять происходящее на камеру.

«Я говорю, давайте сделаем так. У меня родители встретят меня на остановке и заплатят за меня проезд. Она говорит: нет, на следующей остановке высаживайся», — рассказал ребенок.

Время роста

Мальчика попытались защитить от кондуктора другие пассажиры и его друг — у них не получилось успокоить женщину. Как отметил отец подростка, его ребенок сталкивается с подобным поведением кондукторов не в первый раз.

В транспортной компании после случившегося начали проверку. Там заявили, что на поведение женщины раньше никто не жаловался. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что из-за инцидента в автобусе он обратился в прокуратуру.

Ранее в Сургуте кондуктор пригрозила россиянину с ДЦП полицией и высадила из автобуса на мороз. Мужчина стал снимать происходящее на видео, а кондуктор попыталась выбить у него телефон из рук.

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Анастасия Шейкина
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