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Во Львове национализируют принадлежащие россиянам компании

Мэр Львова заявил о планах национализировать 340 принадлежащих россиянам компаний

Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto / Getty Images

На территории Львова находятся 340 компаний, принадлежащие гражданам России, которые будут подлежать национализации, заявил мэр города Андрей Садовой. Об этом сообщает ТАСС.

«Во Львове на сентябрь прямо или опосредованно россиянам принадлежат более 340 бизнесов, несмотря на то, что, согласно законодательству, все имущество России и ее граждан на Украине подлежит национализации», — сообщил Садовой в социальной сети, опубликовав документ со списком компаний.

Отмечается, что еще в апреле письмо со всей информацией о российских компаниях во Львове было направлено в правоохранительные органы с просьбой «взяться за российский бизнес».

Ранее Польский активист Ренкас заявил, что поляки намерены «вернуть квартиры во Львове». Речь шла о поляках, которые были насильственно выселены с Украины в военные годы.

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Татьяна Антоненко
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