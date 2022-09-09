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Сообщение о минировании всех школ Пскова опровергли

Сообщение о минировании всех школ Пскова и Великих Лук оказалось частично недостоверным

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сообщение о том, что все школы Пскова и Великих Лук были заминированы, оказалось частично недостоверным.

Первоисточником этих данных выступила новостная заметка на сайте «Псковской Ленты Новостей», появившаяся утром 9 сентября. В публикации отмечается, что на почту Главного управления МЧС России по Псковской области пришло сообщение о минировании всех школ Пскова и Великих Лук. В качестве источника автор заметки называет пресс-службу ведомства. «Достоверность информации проверяется», — говорится в материале.

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Позднее в тот же день Telegram-канал «Война с фейками» опроверг информацию о том, что в Пскове и Великих луках заминировали все школы. «Сообщения о заложенных бомбах на территории школ Пскова и Псковской области начали поступать на пульт МЧС еще со вчерашнего дня. В частности, 8 сентября в правоохранительные органы поступили ложные сообщения о минировании девяти объектов в Пскове. В их числе, городские школы, торговый комплекс "ПИК 60", центр диализа Б. Браун и ТРК "Акваполис". Ни одно из сообщений не подтвердилось», — говорится в посте.

По словам автора публикации в Telegram-канале, подобные провокации часто происходят во время проведения таких крупных событий как день города, выборы или праздники.

Информация о минировании не получила широкого распространения в СМИ. Помимо «Псковской Ленты Новостей», об этом также написало издание «Луки.ру».

Публикации о заложенных бомбах во всех школах Пскова и Великих Лук чаще можно было встретить в соцсети «ВКонтакте». Об этом написали сообщества «Жесть по-Псковски» (46,1 тысячи подписчиков), «Подслушано Великие Луки» (11,9 тысячи подписчиков), «ЧП Псков» (5,7 тысячи подписчиков).

Также пост о минировании появился в Telegram-канале «Мы из Великих Лук» (5,9 тысячи подписчиков). Однако вскоре там опубликовали опровержение со ссылкой на соответствующий пост канала «Война с фейками».

В «Одноклассниках» публикаций на эту тему обнаружено не было.

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Олег Давыдов
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