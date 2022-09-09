ВСУ серьезно повредили мост через Оскол в Купянске

Поддубный заявил о серьезном повреждении моста через Оскол в Купянске из-за ударов ВСУ

В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден мост через реку Оскол в Купянске. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Евгений Поддубный.

По словам военкора, город сейчас находится под ударами артиллерии ВСУ. «Формирования неонацистского режима используют западные РСЗО, гаубицы и САУ. Оборона Купянска продолжается. Резервы продолжают подходить», — сообщил он.

Ранее корреспонденты издания «Русская весна» опубликовали сообщение 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», в котором говорится о больших потерях ВСУ под Купянском. «Под Купянском идет замес, страшнее Балаклейского. Потери несем тяжелые. Противник аэромобильным способом перебрасывает кучу резервов, а в сам город уже прибыли вагнеровцы», — рассказали украинские военные.

ВСУ 8 сентября начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Украинская армия попыталась с ходу ворваться в населенный пункт, но была остановлена подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход: ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.