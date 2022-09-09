Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ВСУ серьезно повредили мост через Оскол в Купянске

Поддубный заявил о серьезном повреждении моста через Оскол в Купянске из-за ударов ВСУ

Фото: Telegram-канал Поддубный |Z|О|V| edition

В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден мост через реку Оскол в Купянске. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Евгений Поддубный.

По словам военкора, город сейчас находится под ударами артиллерии ВСУ. «Формирования неонацистского режима используют западные РСЗО, гаубицы и САУ. Оборона Купянска продолжается. Резервы продолжают подходить», — сообщил он.

Ранее корреспонденты издания «Русская весна» опубликовали сообщение 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», в котором говорится о больших потерях ВСУ под Купянском. «Под Купянском идет замес, страшнее Балаклейского. Потери несем тяжелые. Противник аэромобильным способом перебрасывает кучу резервов, а в сам город уже прибыли вагнеровцы», — рассказали украинские военные.

ВСУ 8 сентября начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Украинская армия попыталась с ходу ворваться в населенный пункт, но была остановлена подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход: ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Король Карл III впервые обратился к нации
Европа снова нашла альтернативу российскому газу в Африке
ВФЛА извинилась перед спортсменами за проблемы с выплатой призовых
Покинувший шоу «Звезды сошлись» ведущий рассказал о новой работе
Дженнифер Энистон купила особняк у Опры Уинфри
На Алтае турист залез на камень ради селфи и погиб на глазах жены и друзей
Инсайдер рассказал о будущих iPhone
Гинеколог назвала причину боли в животе у женщин в середине менструального цикла
В Донецке два человека погибли из-за обстрела шахты со стороны ВСУ
Россиянина осудят за похищение человека из чувства мести за тещу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.