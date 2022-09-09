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Игорь Николаев подал заявку на регистрацию бренда «Третье сентября»

Игорь Николаев подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Третье сентября»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российский композитор и музыкант, автор песни «Третье сентября» Игорь Николаев подал заявку в Роспатент на регистрацию одноименного бренда. О соответствующей документации сообщило Агентство городских новостей «Москва».

После получения товарного знака артист сможет использовать композицию, исполненную Михаилом Шуфутинским, в онлайн-сервисах для скачивания фильмов и композиций, а также выпускать музыкальную продукцию. Помимо этого, правообладатель получит возможность оказывать услуги, связанные с музыкальным образованием и заниматься музыкотерапией.

Песня «Третье сентября» стала одной из наиболее узнаваемых композиций в репертуаре Михаила Шуфутинского. Она была выпущена в 1993 году. Музыку к строчкам, придуманным Игорем Николаевым, сочинил Игорь Крутой.

Ранее стало известно, что поклонник Шуфутинского умер на его концерте 3 сентября.

В начале сентября исполнители Михаил Шуфутинский и Егор Крид рассказали, как появилась их совместная новая версия песни «Третье сентября».

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Анастасия Астахова
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