Володин назвал «паразитами» авторов идеи потолка цен на российскую нефть

Володин назвал страны G7 «паразитами» после их решения ввести потолок цен на нефть из РФ

Решение стран группы G7 ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы ограничить возможности Москвы финансировать боевые действия на Украине, свидетельствует о неэффективности введенных ранее санкций. Таким образом новый формат давления прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он назвал авторов идеи паразитами и подчеркнул, что на такие меры им пришлось пойти вместо отказа от полного запрета российских энергоресурсов. По мнению Володина, попытка их заместить полностью провалилась, а значит, установлением потолка цен Вашингтон и Брюссель расписываются в собственной зависимость от России.

При этом российский политик пообещал, что потолок цен в реальности окажется полом, то есть Россия начнет продавать свою нефть не ниже установленной цены. А какой будет стоимость российского сырья — решать мировому рынку и договорным обязательствам. Володин подчеркнул, что 80 процентов населения Земли не поддерживает санкции против России, поэтому решение развитых стран не помешает России поставлять нефть.

Накануне, 8 сентября, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал, что потолок введут до 5 декабря, вместе с вступлением в силу частичного эмбарго Евросоюза. При этом он заметил, что Китай и Индия, основные покупатели российского сырья после введения санкций, могут гласно или негласно присоединиться к давлению, поскольку им интересна покупка более дешевых углеводородов.

Позднее помощник министра финансов США Элизабет Розенберг рассказала, что цены предлагается установить на рыночном уровне, таким образом, чтобы они превышали стоимость добычи, но не позволяли получать сверхдоходы.

Ранее Володин призвал Европу не переставать покупать российский газ, а для этого отменить санкции и запустить газопровод «Северный поток-2». В противном случае, указал он, жизнь граждан европейских государств осложнится.