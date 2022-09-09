57-летняя модель показала тело в бикини на фото без ретуши

57-летняя модель Паулина Поризкова показала тело в леопардовом бикини на фото без ретуши

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала тело в бикини на фото без ретуши. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном снимке 57-летняя манекенщица позировала в полный рост на открытой веранде, опершись на колонну. Так, она надела купальник с леопардовым принтом, состоящий из топа с завязками и стрингов, и повернулась спиной к камере, согнув одну ногу в колене. Кроме того, Поризкова распустила волосы. В хештегах она указала, что не использовала фотошоп и фильтры для коррекции данного изображения.

В свою очередь, в подписи к фото модель порассуждала о таком явлении, как нарциссизм известных людей, и его отличии от уверенности в себе. «Что действительно отличает их, так это способность слушать и слышать. Уверенный в себе человек может анализировать новую информацию, нарцисс отмахнется от нее. Уверенный в себе человек возьмет на себя ответственность, нарцисс будет искать виноватых. Уверенный в себе человек будет учиться, нарцисс — никогда. Один с возрастом станет еще красивее, другой станет ожесточенным и одиноким», — заявила автор поста, отметив, что «работает над собой».

В июне Поризкова снялась топлес для бренда одежды Karen Millen. Известно, что данная рекламная кампания под названием Icon посвящена знаменитым супермоделям, пик популярности которых пришелся на период с 1980-х по 2000-е годы. Отмечается, что она «отдает дань уважения нестареющим женщинам, которые остаются самими собой, независимо от возраста, параметров фигуры и стиля».