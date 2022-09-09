Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Назван самый зеленый город-миллионник в России

Пермь стала самым зеленым городом-миллионником с объемом озеленения 35,9 процента

Фото: Shutterstock

Пермь стала самым зеленым городом-миллионником в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рейтинг, составленный специалистами Роскосмоса.

С помощью космической съемки с группировки спутников «Канопус-В» сотрудники проанализировали зеленые зоны 16 российских городов-миллионников — рассчитывалась их общая площадь и доля озеленения в районах наиболее плотной застройки. По итогам мониторинга, лидером по объему зеленых насаждений назвали Пермь — 35,9 процента.

На втором месте оказался Екатеринбург, а третье место заняла Уфа. Самый низкий уровень озеленения был отмечен в Краснодаре — 8,1 процента.

Отмечается, что сохранение зеленых зон в Перми является одной из приоритетных задач. Например, к 300-летию города запущен проект «Зеленое кольцо», который направлен на благоустройство общественных пространств и экологическое восстановление объектов в долинах малых рек Егошиха и Данилиха, а также защите особо охраняемой природной территории «Черняевский лес».

Ранее в августе сообщалось, что в Пермской государственной библиотеке имени Горького открылась выставка, посвященная композитору Клоду Дебюсси. В экспозиции представлены книжные, нотные и аудиоиздания о творчестве композитора, а также репродукции картин, вдохновившие его на создание произведений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Военкор раскрыл подробности боев на Изюмском направлении
Названы главные цвета одежды на весну и лето 2023 года
В США рассказали о прорыве в производстве Су-57
Обруганный из-за пластики Зак Эфрон раскрыл правду об изменениях во внешности
В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена на G20
Назван новый самый долгоживущий и долгоправящий монарх в мире
Новичок ЦСКА удивился уровню РПЛ
«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома»
МАГАТЭ призвало к немедленному прекращению обстрелов в районе ЗАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.