Назван самый зеленый город-миллионник в России

Пермь стала самым зеленым городом-миллионником с объемом озеленения 35,9 процента

Пермь стала самым зеленым городом-миллионником в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рейтинг, составленный специалистами Роскосмоса.

С помощью космической съемки с группировки спутников «Канопус-В» сотрудники проанализировали зеленые зоны 16 российских городов-миллионников — рассчитывалась их общая площадь и доля озеленения в районах наиболее плотной застройки. По итогам мониторинга, лидером по объему зеленых насаждений назвали Пермь — 35,9 процента.

На втором месте оказался Екатеринбург, а третье место заняла Уфа. Самый низкий уровень озеленения был отмечен в Краснодаре — 8,1 процента.

Отмечается, что сохранение зеленых зон в Перми является одной из приоритетных задач. Например, к 300-летию города запущен проект «Зеленое кольцо», который направлен на благоустройство общественных пространств и экологическое восстановление объектов в долинах малых рек Егошиха и Данилиха, а также защите особо охраняемой природной территории «Черняевский лес».

Ранее в августе сообщалось, что в Пермской государственной библиотеке имени Горького открылась выставка, посвященная композитору Клоду Дебюсси. В экспозиции представлены книжные, нотные и аудиоиздания о творчестве композитора, а также репродукции картин, вдохновившие его на создание произведений.