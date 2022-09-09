Россиянин устроил стрельбу возле детского сада из-за сноса забора

В Набережных Челнах мужчина устроил стрельбу возле детского сада из-за сноса забора

В Набережных Челнах местный житель устроил стрельбу возле детского сада «Елочка» из-за сноса старого забора. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По сведениям канала, инцидент произошел 31 августа. Россиянин, проживавший рядом с детсадом, стал возмущаться из-за того, что рабочие попытались снести «забор времен его молодости». После этого к нему подошла заведующая и договорилась, что новую изгородь поставят рядом со старой.

Спустя несколько минут она увидела, что мужчина взял оружие, после чего вызвала Росгвардию. Приехавшие на место силовики изъяли у нарушителя три охотничьих ружья и газовый пистолет. В отделе мужчина рассказал, что не собирался ни на кого нападать и просто выстрелил в воздух для устрашения.

26 августа сообщалось, что в кафе Зеленограда конфликт между посетителями закончился стрельбой и убийством человека.