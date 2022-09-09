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ФСБ задержала крымчанина за угрозы расправы над российскими военными

В Симферополе ФСБ задержала мужчину за угрозы расправы над военными, участвующими в СВО

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Симферополя сотрудники ФСБ задержали местного жителя, распространявшего в интернете сообщения с угрозами расправы над российскими военными, участвующими в спецоперации на Украине. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным спецслужбы, россиянин оставлял комментарии с призывами к насилию в групповом чате в Telegram. В отношении него возбудили дело по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). По ней крымчанину грозит до пяти лет колонии.

31 августа сообщалось, что на Урале россиянина оштрафовали за призывы к расправе над силовиками в соцсетях.

Елизавета Новикова
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