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Россиянам разъяснили нюансы въезда и транзита через Эстонию

АТОР: россияне могут вернуться в Россию транзитом через Эстонию без ночевки в республике

Фото: unsplash

Правительство Эстонии выпустило разъяснения, как будет действовать политика запрета въезда в страну для граждан России после 19 сентября. Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла россиянам важные нюансы новых правил.

Таким образом, с 19 сентября ограничения на въезд будут действовать во всех пограничных пунктах Эстонии, включая пропуска в Нарве, Лухамаа, Койдула, Таллиннском аэропорту и морских портах. Тем не менее независимо от цели приезда в республику можно будет въехать из другой страны Шенгенского соглашения — например, прибыть на пароме, автобусе или самолете. Отмечается, что пограничный контроль на внутренних границах и во время поездок в пределах Европейского союза отсутствует.

Кроме того, даже после вступления в силу санкций разрешается транзит через Эстонию в Россию «без промедления». «Другими словами, вернуться в Россию из третьей страны через Эстонию — можно, но без краткосрочной остановки (ночевки) в Эстонии», — объяснили в АТОР. В обратном направлении транзит запрещен.

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Эксперты напомнили, что в Эстонию могут приехать по визе D, с долгосрочным или временным видом на жительство, с рабочими или студенческими визами, а также с целью посещения родственников. Владельцам недвижимости или туристам, которые забронировали или оплатили жилье для поездки, въезд закрыт.

Ранее в сентябре глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу первым объявил о запрете въезда в страну для граждан России. Ограничение, к которому присоединились страны Балтии (Латвия, Литва) и Польша, начнет действовать с 00 часов 19 сентября. По словам Рейнсалу, призыв к жителям России звучит так: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»

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Дарья Рыбак
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