Россия и Китай будут препятствовать экспансии НАТО

Глава ВСНП Чжаньшу: Россия и КНР будут совместно бороться с экспансией НАТО

Россия и Китай буду совместно препятствовать экспансии Североатлантического альянса (НАТО), заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Чжаньшу. Его слова приводит ТАСС.

«Они (страны НАТО) сколачивают узкоблоковые структуры, а также проводят индо-тихоокеанскую стратегию именно для того, чтобы сдерживать наше развитие через два океана — это Тихий океан и Индийский океан. С этой точки зрения актуальность усиления нашего стратегического взаимодействия будет только нарастать, и мы будем совместно бороться с их гегемонией и политикой силы», — указал Чжаньшу.

Китайский представитель добавил, что совместное противостояние «американской гегемонии, травле и политике силы является важным направлением стратегического взаимодействия двух стран». По его словам, США рассматривают Китай и Россию как своих стратегических соперников, бесконтрольно расширяя экспансию НАТО на восток и вмешиваясь в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией.