Сотрудники СКР и МВД раскрыли тройное убийство 17-летней давности

В Томской области сотрудники МВД и СКР раскрыли тройное убийство 17-летней давности

В Томской области правоохранители раскрыли тройное убийство, совершенное 17 лет назад в поселке Самусь. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Найти обвиняемого удалось благодаря совместным усилиям следователей и криминалистов СКР, а также сотрудников угрозыска УМВД.

По данным следствия, в сентябре 2005 года фигурант из корыстных побуждений проник в один из жилых домов и зарезал находящихся в нем двоих мужчин и одну женщину, после чего забрал деньги и скрылся с места преступления. После этого он переехал в другой населенный пункт под Томском, где и проживал все это время.

По факту случившегося было возбуждено дело и выполнен комплекс следственных действий, однако установить личность подозреваемого тогда не удалось. При этом в течение 17 лет по делу проводились оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), в ходе которых в сентябре 2022 года был установлен дополнительный свидетель.

Как рассказали «Ленте.ру» в УМВД по Томской области, после его допроса следователям удалось выйти на след предполагаемого убийцы — им оказался 49-летний житель Томской области, ему предъявили обвинение и арестовали.