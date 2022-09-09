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Названы самые модные кроссовки на осень

The Symbol назвал кроссовки в ретростиле самыми модными на осень 2022 года

Фото: Premiata SRL

Редакторы журнала The Symbol назвали самые модные кроссовки на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, в текущем сезоне лидировать будут кроссовки в ретростиле. Авторы материала посоветовали обратить внимание на изделия марки Adidas, выполненные в духе 1970-х и 1980-х годов. Также актуальными окажутся модели на толстой фигурной подошве, которые широко представлены в коллекциях бренда New Balance. При этом журналисты отметили, что данные варианты обуви не следует путать с так называемыми ugly sneakers («уродливыми кроссовками»). В качестве примера подобных они привели модель Triple S марки Balenciaga.

Кроме того, среди компаний, в линейках которых фигурируют трендовые на данный момент изделия, указаны Loro Piana, Premiata, Prada, Nike и Geox.

Ранее в сентябре редакторы журнала The Symbol назвали модную замену плащу на осень 2022 года. По словам экспертов, в грядущем сезоне оказались в тренде кейпы — верхняя одежда в виде накидки с прорезями для рук вместо рукавов. Изделия ярких оттенков появились в коллекции бренда Valentino, а их удлиненный вариант с заостренным капюшоном фигурировал на показах марки Gabriela Hearst.

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Алина Гостева
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