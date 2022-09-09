Суд дал 12,5 года россиянину за совращение трехлетней дочери сожительницы

Под Калининградом осудили на 12,5 года мужчину за надругательство над трехлетней девочкой

В Калининградской области суд приговорил к 12,5 года лишения свободы 24-летнего местного жителя за надругательство над трехлетней девочкой. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 25 марта фигурант совратил дочку своей сожительницы в квартире. Отмечается, что физического вреда ребенку он не причинил.

Россиянин рассказал о произошедшем подруге, а та передала матери потерпевшей, которая и обратилась в полицию. Известно, что мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.