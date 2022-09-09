В США рассказали о прорыве в производстве Су-57

В 19FortyFive сочли прорывом производство новых российских истребителей Су-57

В рамках государственного контракта на производство истребителей пятого поколения Су-57 в России выпустили четыре самолета. Обозреватель американского издания 19FortyFive Харрисон Касс оценил темпы производства российского самолета.

«В августе в осажденной российской программе Су-57 произошел прорыв: было произведено четыре новых реактивных самолета, что вселило некоторый оптимизм в будущее программы истребителей пятого поколения», — пишет он.

В ходе форума «Армия-2022» в августе генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что четыре самолета построили в рамках контракта с Министерством обороны России на серийное производство Су-57.

Касс отмечает, что Су-57 планировали поднять в воздух в 2007 году, но из-за проблем с двигателем первый полет состоялся в 2010 году. «Сегодня на вооружение поступило лишь несколько Су-57. И все же, наконец, появился проблеск надежды. Как сообщило ТАСС 16 августа, программа Су-57, похоже, движется в правильном направлении», — пишет он.

В августе в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что российский однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate получит комплекс связи от Су-57.