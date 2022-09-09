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В российском регионе педофил два года насиловал малолетнюю дочь и получил срок

В Якутии осудили на 14 лет отца-педофила за развращение дочери в течение двух лет

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Якутии суд приговорил к 14 годам лишения свободы 38-летнего мужчину, который в течение двух лет развращал малолетнюю дочь. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигурант признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с ноября 2020 по май 2022 года отец в отсутствие матери ребенка совращал девочку. Отмечается, что на момент первого эпизода насилия школьнице было восемь лет.

Потерпевшая рассказала об этом матери, когда у нее появились подозрения по поводу действий отца. Педофила задержали и поместили в СИЗО.

Известно, что с девочкой работают психологи.

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Екатерина Власова
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