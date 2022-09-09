Назван новый самый долгоживущий и долгоправящий монарх в мире

Daily Mail: султан Брунея стал самым долгоправящим монархом после смерти Елизаветы II

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II самым долгоживущим и долгоправящим монархом в мире стал султан Брунея Хассанал Болкиах. Об этом сообщает Daily Mail.

Болкиах родился 15 июля 1946 года. В 1967 году он окончил Королевскую военную академию в городе Сандхерст, Великобританиия. Его отец Омар Али Сайфуддин III отрекся от престола в 1967 году, и Болкиах взошел на престол 5 октября того же года. Помимо того, что 76-летний Болкиах является султаном и абсолютным монархом Брунея, он также занимает пост премьер-министра с момента обретения страной независимости от Великобритании в 1984 году.

Султан поддерживал близкие отношения с Елизаветой II. Как и его отец, Болкиах был посвящен в рыцари королевой Великобритании, и они неоднократно встречались.

Монарх пользуется абсолютной властью в Брунее. Согласно конституции страны 1959 года, он обладает всей полнотой исполнительной власти, включая чрезвычайные полномочия. В качестве премьер-министра он также является главой правительства и в настоящее время занимает посты министра обороны, министра иностранных дел и министра финансов.

Помимо этого, Болкиах возглавляет Министерство религиозных дел. В 2014 году он выступил за принятие исламских шариатских наказаний, которые включают смерть через забивание камнями, отрубание конечностей и порку за аборт, супружескую измену и однополый секс.

В 2010 году состояние Болкиаха оценивалось примерно в 20 миллиардов долларов (1,2 триллиона рублей). Сообщается, что он владеет собственным самолетом Boeing 747, стоимость которого составляет 400 миллионов долларов (24,2 миллиарда рублей), а также парком из семи тысяч автомобилей.

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