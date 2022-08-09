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Принц объявил о помолвке с 32-летней студенткой

Принц Людвиг Баварский объявил о помолвке с 32-летней Софи-Александре Эвекинк

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

40-летний принц Людвиг Генрих Баварский сделал предложение 32-летней Софи-Александрой Эвекинк, студентке факультета криминологии Оксфорда, происходящей из голландско-канадской семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

Слухи о грядущей свадьбе ходили с тех пор, как на безымянном пальце Эвекинк заметили кольцо с крупным изумрудом. Позже о помолвке официально объявил офис Королевского дома Баварии.

По заявлению отца Людвига, принца Луитпольда, он надеется, что пара в скором времени создаст семью. «Людвиг сделал хороший выбор. Моя будущая невестка — очень умная и образованная женщина», — добавил он.

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Предполагается, что принц Людвиг сделал предложение Эвекинк в немецкой общине Берхтесгаден, Бавария. Дата свадьбы пока не назначена.

Принц Людвиг-Генрих Баварский родился 14 июня 1982 года в немецком городе Ландсберг-на-Лехе, расположенном в федеральной земле Бавария. Он — третий из пяти детей принца Луитпольда Рупрехта Генриха и принцессы Катрин Беатрикс Виганд. Принц является титулярным королем Баварии.

Людвиг Баварский изучал политологию и право, а также обучался управлению имуществом Королевского дома у своего кузена, Франца Бонавентуры Адальберта Мария, титулярного герцога Баварского.

Ранее сообщалось, что принц Луи Люксембургский и француженка Скарлетт-Лорен Сирг объявили о разрыве помолвки и решении расстаться. По заявлению бывших возлюбленных, несмотря на прекращение романтических отношений, они останутся друзьями.

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Алиса Удовик
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