Власти Запорожья заявили о желании жителей войти в состав России

Член администрации Запорожья Рогов заявил о желании жителей войти в состав России

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что жители Запорожья выразили желание войти в состав России. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».

По словам Рогова, жители Запорожья испытывают страх открыто говорить о том, что они поддерживают вхождение региона в состав России.

«Люди не ответят на этот вопрос, прекрасно понимая, что с ними будет после того, как они выскажутся. Однозначно в Запорожье большинство людей нашей позиции, наших взглядов, но они сейчас запуганы, и, конечно, не признаются в этом», — подчеркнул представитель властей.

Рогов подчеркнул, что гражданам, открыто заявившим о своих взглядах, грозит физическая расправа.

Ранее Рогов рассказал об «охоте» Киева за бюллетенями, которые предназначены для голосования за вхождение региона в состав России. Они пока не утверждены и не распечатаны, но украинские власти пытаются уничтожать гуманитарные штабы в области.