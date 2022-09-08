В Запорожской области рассказали об охоте Киева за бюллетенями

Член администрации Запорожской области Рогов заявил, что Киев начал «охоту» за бюллетенями

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об «охоте» Киева за бюллетенями по голосованию за вхождение региона в состав России. Его слова приводит РИА Новости.

«Украинские боевики начали организовывать атаки и подрывы штабов общественного движения "Мы вместе с Россией", выполняющего гуманитарную и волонтерскую миссию в регионе. Киевские власти считают, что в штабах хранятся бюллетени для проведения референдума, поэтому и объявили охоту за ними, чтобы сорвать народный плебисцит», — заявил Рогов.

Представитель Запорожской области добавил, что бюллетени пока не утверждены и не распечатаны. Однако украинские власти пытаются уничтожать гуманитарные штабы в регионе. Они это делают, стремясь вызвать гуманитарный кризис, заключил Рогов.

Ранее в России заявили о возможности присоединения ДНР и ЛНР без референдумов. С таким мнением выступил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, такое решение стало бы «логичным и обоснованным».