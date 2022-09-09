Кремль ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах

Песков заявил, что Путин планирует проголосовать на выборах, о формате сообщат позже

Президент России Владимир Путин, безусловно, проголосует на выборах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, Кремль в скором времени сообщит, в каком формате глава государства примет участие в голосовании.

Трехдневные выборы в России в рамках назначенного на 11 сентября Единого дня голосования 2022 года начались 9 сентября. В ходе Единого дня голосования пройдет 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах.

В каких регионах выберут губернаторов Калининградская область Новгородская область Владимирская область Тамбовская область Ярославская область Томская область Кировская область Саратовская область Республика Марий Эл Рязанская область Республика Бурятия Республика Карелия Удмуртская Республика Свердловская область Республика Адыгея (голосование в парламенте)

В зависимости от региона выборы проходят в течение одного-трех дней, выборы разного уровня коснутся 82 субъектов. Всего в ходе предстоящих выборов будет избрано 14 глав российских регионов. В Адыгее имя нового губернатора станет известно после голосования в заксобрании.

В шести регионах избиратели будут голосовать за депутатов региональных парламентов, еще в 12 субъектах пройдут выборы депутатов представительных органов региональных столиц.