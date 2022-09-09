Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах

Песков заявил, что Путин планирует проголосовать на выборах, о формате сообщат позже

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, безусловно, проголосует на выборах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, Кремль в скором времени сообщит, в каком формате глава государства примет участие в голосовании.

Трехдневные выборы в России в рамках назначенного на 11 сентября Единого дня голосования 2022 года начались 9 сентября. В ходе Единого дня голосования пройдет 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах.

В каких регионах выберут губернаторов

Калининградская область

Новгородская область

Владимирская область

Тамбовская область

Ярославская область

Томская область

Кировская область

Саратовская область

Республика Марий Эл

Рязанская область

Республика Бурятия

Республика Карелия

Удмуртская Республика

Свердловская область

Республика Адыгея (голосование в парламенте)

В зависимости от региона выборы проходят в течение одного-трех дней, выборы разного уровня коснутся 82 субъектов. Всего в ходе предстоящих выборов будет избрано 14 глав российских регионов. В Адыгее имя нового губернатора станет известно после голосования в заксобрании.

В шести регионах избиратели будут голосовать за депутатов региональных парламентов, еще в 12 субъектах пройдут выборы депутатов представительных органов региональных столиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кремль отказался комментировать ситуацию вокруг Балаклеи
Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области
В Киеве появилась улица Джохара Дудаева
У музыканта Льюиса Капальди диагностировали синдром Туретта
Бывший игрок «Спартака» назвал изоляцию российского футбола золотым временем
В европейской стране нашли необычный способ сэкономить на квартплате
Психолог призвал отказаться от идеи побороть тревожность
В Москве молодая мать пыталась покончить с собой из-за издевательств мужа
Дипломат прокомментировал запрет въезда россиянам в Прибалтику
Жителей Харьковской области начали эвакуировать в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.