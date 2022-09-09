Москвичам рассказали о погоде в День города

Метеоролог Вильфанд предрек москвичам потепление ко Дню города

На День города в Москву придет потепление до 15 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, это потепление не стоит связывать с началом бабьего лета.

«Сейчас наступает более веселая погода. На душе станет потеплее, потому что температура выправится», — отметил Вильфанд.

Синоптик спрогнозировал потепление на 10 и 11 сентября. По его словам, в эти дни температура повысится на два-три градуса. «Вчера было 10-11 градусов, это максимальные значения. Сегодня уже 12-14. Заметное повышение. Но если сравнивать с нормой, то все равно температура ниже нормы на три-четыре градуса. Завтра и послезавтра будет еще более теплая погода. Температура будет 14-17 градусов, в области до 18 градусов. Это здорово, в День города можно будет погулять», — подчеркнул метеоролог.

В эти дни ветер сменится на восточный. Именно благодаря ему температура в столичном регионе повысится, объяснил он.

Вильфанд добавил, что потепление хоть и будет ощутимым, однако не ознаменует приход бабьего лета.

Да, хочется сказать потеплело, стало повеселее. Но это не бабье лето. По климатическим нормам температура должна быть выше. Поэтому подождем Роман Вильфанд метеоролог

После выходных, 11-12 сентября, потепление продолжится, поделился он. «После прогнозируется тоже достаточно теплая погода по отношению к началу месяца. Температура будет в диапазоне от 14 до 16 градусов. И ночью заметно потеплеет. Минимальные значения будут в диапазоне от четырех до шести градусов тепла. Но будет облачно. Именно из-за этого повысятся ночные температуры. Но все равно дневные температуры будут ниже нормы на один-два градуса. Это уже нормальная осень, но все еще не бабье лето», — сказал синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в России наступит бабье лето. Он допустил, что это произойдет после 19 сентября.