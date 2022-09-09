Еврокомиссия дала рекомендации по выдаче виз россиянам

Еврокомиссия рекомендовала увеличить сроки выдачи виз россиянам до 45 дней

Еврокомиссия (ЕК) дала рекомендации консульствам стран Европейского союза увеличить сроки выдачи виз гражданам России до максимального срока в 45 дней. Об этом говорится в заявлении, сообщает ТАСС.

Помимо этого, ЕК посоветовала проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза. Отмечается также, что россиянам не рекомендуется выдавать многократные визы с длительным сроком действия.

Таким образом, граждане России будут получать однократные шенгены под даты поездки.

Ранее 9 сентября стало известно, что Латвия, Литва, Эстония и Польша решили ограничить передвижение россиян, пересекающих границы этих государств через Россию и Белоруссию. Меры вступят в силу в 00:00 19 сентября.

При этом еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что в ЕС планируют внедрить строгие ограничения на туристические визы для российских путешественников. По ее словам, теперь въезд в страны Евросоюза, граничащие с Россией, разрешат только российским журналистам и по семейным обстоятельствам.