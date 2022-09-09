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Еврокомиссия дала рекомендации по выдаче виз россиянам

Еврокомиссия рекомендовала увеличить сроки выдачи виз россиянам до 45 дней
СюжетВизы в Европу:

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Еврокомиссия (ЕК) дала рекомендации консульствам стран Европейского союза увеличить сроки выдачи виз гражданам России до максимального срока в 45 дней. Об этом говорится в заявлении, сообщает ТАСС.

Помимо этого, ЕК посоветовала проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза. Отмечается также, что россиянам не рекомендуется выдавать многократные визы с длительным сроком действия.

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Таким образом, граждане России будут получать однократные шенгены под даты поездки.

Ранее 9 сентября стало известно, что Латвия, Литва, Эстония и Польша решили ограничить передвижение россиян, пересекающих границы этих государств через Россию и Белоруссию. Меры вступят в силу в 00:00 19 сентября.

При этом еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что в ЕС планируют внедрить строгие ограничения на туристические визы для российских путешественников. По ее словам, теперь въезд в страны Евросоюза, граничащие с Россией, разрешат только российским журналистам и по семейным обстоятельствам.

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Ксения Жарова
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